Общество 31 января 2024, 18:06 МНПЗ вошел в число предприятий самой популярной у соискателей промышленной компании «Газпром нефть» Автор фото: Стоян Васев

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Сервис HeadHunter назвал «Газпром нефть» лучшей промышленной компанией в рейтинге популярности работодателей. Список составили на основе голосования 600 тысяч соискателей со всей России — это самое масштабное исследование карьерных предпочтений жителей страны по количеству участников. «Газпром нефти» принадлежит Московский нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом более трети рынка столицы.

Два года подряд «Газпром нефть» становится самым востребованным работодателем в категории «Энергетика, добыча и переработка сырья». Среди преимуществ работы в компании соискатели называли надежность, конкурентный уровень зарплаты, возможность соблюдать баланс работы и личной жизни, амбициозные проекты и профессионализм команды. Участники голосования высоко оценили организацию рабочего пространства на производственных объектах, а также офисы и новые технологические центры компании в регионах, отдельно отметив дизайн, удобство и оптимальное расположение.

Московский НПЗ «Газпром нефти» активно поддерживает образовательные программы для школ, колледжей и вузов. Завод активно сотрудничает в подготовке кадров с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Студенты с высшими баллами по итогам обучения в бакалавриате могут стать участниками программы целевого набора с последующим трудоустройством.

Автор фото Стоян Васев

Персонал предприятия обучают на компьютерно-тренажерных комплексах, полностью имитирующих производственные установки, а также с использованием AR и VR. На учебном полигоне МНПЗ смоделировали производственные установки для отработки навыков сотрудников.

«Для нас забота о людях и развитие человеческого капитала — это часть корпоративной философии. Сильная команда всегда была главной движущей силой „Газпром нефти“. Мы эффективно сотрудничаем с вузами, поддерживаем молодых специалистов и открываем современные офисы», — отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпром нефти» Кирилл Кравченко.