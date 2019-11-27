МНПЗ установил стенды с информацией о фауне ЮВАО. Теперь узнать о краснокнижных животных может каждый

Необычное увлечение для школьников — бердвотчинг. Столичные пятиклассники начали наблюдать за птицами и различать виды пернатых благодаря лекции Союза охраны птиц России на Московском Нефтеперерабатывающем заводе. От теории сразу перешли к практике: искали в парке дроздов, ястребов и синиц.

Школьники смогли сфотографировать только синиц и голубей, хотя список птиц, которых можно встретить на юго-востоке Москвы, гораздо шире. Здесь водятся, например, ушастые совы, чайки, пустельги. Есть и краснокнижные животные: заяц-русак, черный хорек и водяная кутора. Теперь вся фауна Братеевской и Марьинской поймы Москвы-реки есть на специальных стендах — с фотографиями и описанием.

«Я рада, что такие стенды появились. Жители смогут посмотреть, гуляя, с кем рядом они живут. Братеевская и Марьинская пойма Москвы-реки крайне привлекательные места для птиц и других животных. Люди смогут посмотреть, что-то запомнить и потом увидеть в природе. Я очень впечатлена модернизацией завода. Я вижу, что многое делается во благо жителей Москвы и для охраны окружающей среды», — отметила директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина.

Источник фото: телеканал «360»

По словам экспертов, рядом с Московским нефтеперерабатывающим заводом сложилась редкая для мегаполиса экосистема. С 2011 года проводится масштабная экологическая модернизация предприятия. В работу внедряются природоохранные технологии. Построены биологические очистные сооружения «Биосфера», которые позволили в три раза сократить использование речной воды и практически перейти на замкнутый цикл водопотребления. Об экологических проектах на Московском НПЗ рассказывают в рамках таких визитов.

«Московский НПЗ регулярно проводит образовательные и экологические акции для школьников Юго-Восточного округа Москвы, и плюс к этому теперь около завода появились стенды с информацией о фауне и ее представителях, которые обитают в этом округе Москвы», — рассказал пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.

Источник фото: телеканал «360»

После практического занятия школьники отправились на урок по орнитологии. Сначала их научили фотографировать пернатых, а затем — различать по цвету крыла и голосу. В следующий раз в Братеевскую пойму школьники придут не только с фотоаппаратами, но и с блокнотами — составить свой список по видам птиц.