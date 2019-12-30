Одно из ведущих предприятий столицы — Московский нефтеперерабатывающий завод подвел итоги уходящего года. В числе приоритетов — забота об окружающей среде и социальная поддержка.

Автор фото: Сергей Шинов

Волонтеры из числа сотрудников МНПЗ приняли активное участие в жизни Юго-Восточного округа столицы. В том числе — собрали мусор с берегов Москвы-реки в Капотне и Братееве, который оставили отдыхающие. Еще одной миссией стала высадка лиственниц в парке 850-летия Москвы. А для детей из социального центра «Гармония» провели новогоднюю елку с вручением подарков и поздравлениями.

Как уточнила заместитель генерального директора по персоналу Московского НПЗ Наталья Кайзер, в ходе экологических мероприятий в течение 2019 года было высажено свыше 200 деревьев, прошли акции по раздельному сбору мусора, организован проект любительского наблюдения за птицами. «Школьники приняли участие в нескольких образовательных акциях, это интеллектуальный турнир по химии и физике и практические уроки по энергоэффективности», — добавила Наталья Кайзер.

Заведующая филиалом «Капотня» Центра социальной помощи семье и детям «Гармония» Надежда Карпушова подчеркнула, что подобные акции имеют огромное значение.

«Потому что волонтеры-сотрудники приходят лично, они участвуют в жизни наших детей. Это не одно новогоднее мероприятие, это серия новогодних. И в принципе, в течении всего года мы сотрудничаем, ходим друг к другу в гости. И наши дети уже как к родным относятся к некоторым волонтерам, встречают их как членов своей семьи», — рассказала Надежда Карпушова.

Благотворительные проекты реализуются по программе социальных инвестиций «Газпром нефти». Миссия «Родные города» проводится с целью повышения уровня жизни в населенных пунктах, где работает «Газпром нефть», и объединяет сразу несколько сфер — образование, культуру и спорт. Главная задача — социальная поддержка жителей и улучшение качества городской среды.