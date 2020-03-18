Многоразовые медицинские маски начнут делать в Башкирии

Многоразовые марлевые маски для защиты от коронавируса начнут шить в Башкирии. Людям придется дезинфицировать их самостоятельно, зато не надо будет искать по аптекам одноразовые.

«С сегодняшнего дня в мастерских швейной фабрики „Агидель“ начинают производство многоразовых медицинских масок. Они будут по три штуки в упаковке, их будут реализовывать в государственных аптеках, подведомственных правительству Башкирии», — приводит РИА «Новости» слова министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Он рассказал, как нужно будет ухаживать за многоразовой маской. После нескольких часов использования ее необходимо постирать в теплой воде с мылом, хорошо высушить, а потом прогладить горячим утюгом.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что в России медицинские маски стали делать круглосуточно и без выходных. Каждый день производят около полутора миллионов масок. На данный момент все российские поликлиники и больницы полностью обеспечены этими средствами защиты.

11 марта, спустя два месяца после вспышки коронавируса в Китае, ВОЗ объявила о пандемии. Вирус стремительно распространился по всему миру, а эпицентр заболевания переместился из КНР в Европу. От COVID-19 уже умерли около восьми тысяч человек. В России зафиксировали 114 случаев заражения 2019-nCoV.