13 декабря 2023, 18:48
Многополярный мир, кризис в ЕС и расширение БРИКС. Итоги года с Марией Захаровой
Официальный представитель МИД РФ Захарова подвела итоги уходящего года
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвела итоги уходящего 2023 года в большом интервью «360». Она рассказала об агрессии недружественных государств, расширении БРИКС и многом другом.
Среди затронутых тем — становление многополярного мира и проявление мирового большинства, «колоссальная пропаганда» Соединенных Штатов по Украине, глубочайший кризис Европейского союза и ошибки украинского лидера Владимира Зеленского.
Одним из главных событий 2023 года Захарова назвала расширение объединения БРИКС, которое стало индикатором перехода к многополярному миру и «холодным душем» для тех, кто безуспешно пытался изолировать Россию.
Также официальный представитель МИД затронула тему палестино-израильского конфликта, в ходе которого Соединенные Штаты доказали, что им наплевать на Израиль.
Полную версию интервью с Марией Захаровой можно увидеть на всех площадках «360».
Мария Захарова
Интервью
МИД РФ
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