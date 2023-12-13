Эксклюзив 13 декабря 2023, 18:48 Многополярный мир, кризис в ЕС и расширение БРИКС. Итоги года с Марией Захаровой Официальный представитель МИД РФ Захарова подвела итоги уходящего года

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвела итоги уходящего 2023 года в большом интервью «360». Она рассказала об агрессии недружественных государств, расширении БРИКС и многом другом.

Среди затронутых тем — становление многополярного мира и проявление мирового большинства, «колоссальная пропаганда» Соединенных Штатов по Украине, глубочайший кризис Европейского союза и ошибки украинского лидера Владимира Зеленского.

Одним из главных событий 2023 года Захарова назвала расширение объединения БРИКС, которое стало индикатором перехода к многополярному миру и «холодным душем» для тех, кто безуспешно пытался изолировать Россию.

Также официальный представитель МИД затронула тему палестино-израильского конфликта, в ходе которого Соединенные Штаты доказали, что им наплевать на Израиль.

Полную версию интервью с Марией Захаровой можно увидеть на всех площадках «360».