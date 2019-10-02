Многомиллионный лотерейный приз ждет счастливчика из Башкирии

По данным издания, комбинация счастливых чисел была сформирована в 179-м тираже «Жилищной лотереи», которая проводилась в 2016 году. Если в ближайший месяц обладатель счастливого билета не явится за выигрышем, то, согласно правилам, деньги направят в государственный бюджет. Выигрыш победитель может оформить в лотерейном центре в Москве.