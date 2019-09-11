Многоквартирные и частные. Где построили больше всего домов в Подмосковье

Стал известен рейтинг муниципалитетов в Московской области по вводу жилья с начала года. Данные привело Министерство жилищной политики региона.

При подсчете учитывались показатели по многоквартирным и частным домам. В итоге лидером по строительству жилья стал Ленинский городской округ, где за восемь месяцев ввели 553 тысячи квадратных метров.

«На втором месте городской округ Одинцово, где ввели 363 тысячи квадратных метров жилья. Далее − Солнечногорск — 356 тысяч квадратных метров», — уточнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Кроме того, в двадцатку лидеров вошли Красногорск (336 тысяч квадратных метров), Химки (310 тысяч квадратных метров), Мытищи (283 тысячи квадратных метров), Истра (265 тысяч квадратных метров), Люберцы (174 тысячи квадратных метров) и другие муниципалитеты.

По данным ведомства, общий объем ввода жилья с начала года в Московской области составил 4,8 миллиона квадратных метров.