После самоизоляции популярность многоэтажек снизилась

Каждый шестой россиянин разочаровался в квартирах. Жилье в многоэтажках для них теперь является менее предпочтительным. К таким размышлениям их подтолкнула длительная самоизоляция во время эпидемии коронавируса.

Как сообщает газета «Известия», около 39% жителей России оценили частные дома. 17% опрошенных сообщили, что после карантина квартиры им кажутся не таким преимущественным видом жилья.

По мнению директора по инвестициям ГК «Гранель» Андрея Носова, это временный эффект, связанный с пережитым режимом самоизоляции. Он отметил, что большинство все-таки предпочитает жить в крупных городах. В них можно заработать больше денег, получить лучшее образование и обслуживание.

В ДОМ.РФ заявили, что заинтересованность граждан в загородном жилье стоит развивать. Однако это будет возможно только с приходом в направление крупных девелоперов, а также банков, готовых предложить ипотеку по приемлемым ставкам населению и проектное финансирование девелоперам.