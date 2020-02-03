«Многое осталось за кадром»: ведущая Лариса Вербицкая рассказала о неизвестной стороне телевидения

Несмотря на потерю рейтингов, телевидение все еще остается самым популярным средством получения информации. Но о том, что происходит по другую сторону экрана, знают немногие. Бывшая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Лариса Вербицкая рассказала о ситуациях, с которыми ей приходилось сталкиваться на работе.

В интервью журналу «Караван историй» Вербицкая рассказала о строгих правилах советского телевидения. Все читали с листов и по телесуфлеру. Тексты сверяли несколько редакторов. Малейшая ошибка могла стать поводом для увольнения.

«Однажды коллега оговорилась в эфире: «Сейчас прозвучит опера Пуччини «Тоска». А надо — «ТОска», с ударением на первый слог. Историю разбирали на общем собрании, объявили выговор, лишили премии», — привела ведущая пример из своей практики.

По ее словам, сложнее всего было ведущим новостей, потому что имена и фамилии зарубежных гостей на партийных съездах было очень сложно выговаривать. При этом ошибиться нельзя было ни в одной букве, иначе международный скандал. Все чувствовали себя как на постоянном экзамене.

«Была история, когда коллега-ведущий вдруг побледнел и стал сползать со стула. И это за минуту до эфира! Переволновался до обморока. Его вынесли из студии, и эфир, насколько помню, пришлось вести мне одной», — рассказала Лариса Вербицкая. Она отметила, что сейчас на съемках часто дежурят медики. В советское время ведущие старались справляться своими силами.

После перехода на утренний эфир у Ларисы Вербицкой изменился и режим. Подготовка к прямому эфиру начиналась в три часа ночи. Иногда прямо во время трансляции происходили различные непредсказуемые ситуации.

«Многое осталось за кадром. Световой прибор взрывался во время трансляции, осыпая меня стеклом, а я продолжала читать текст, делая вид, будто ничего не произошло, а потом в туалете вытряхивала стекла из волос и одежды, и микрофон не включался, и гость вдруг терялся-пугался, да так, что ему хоть врачей вызывай», — вспомнила свою практику ведущая.

После ухода из кадра Лариса Вербицкая продолжает работать на Первом канале. По ее словам, появилось больше времени на себя. Она даже стала играть на сцене в комедии «Осторожно, женщины!» и принимает участие в телепроектах. В частности, она рассказала, как спасла свое племя в «Последнем герое».

«На четвертые сутки пребывания на острове жутко хотелось есть. Но по условиям шоу у нас не было ни пищи, ни воды, ни огня. Я сняла цепочку с шеи и обменяла у аборигенов на луковицу — с ребятами из команды ее разделили на всех. Я с таким наслаждением жевала, казалось, что ничего вкуснее в жизни не ела», — поделилась она.

Тогда же на острове она отметила свой день рождения. В подарок Александр Лыков и Иван Демидов подарили ей цветок. Учитывая, что в джунглях найти цветущие растения сложно, Лариса Вербицкая оценила их поступок.

«В повседневной суете будней не обращаешь внимания на такие вещи — а тут невероятная радость», — подытожила она.

Заслуженная артистка России Лариса Вербицкая начинала свою карьеру на кишиневском телевидении. После она переехала в Москву, где начала работать на Центральном телевидении СССР сначала диктором, а потом ведущей. С 1987 по 2014 год она вела программу «Доброе утро» на Первом канале. В 2018 году была одной из ведущих познавательной программы «Дневник активной жизни» на канале «Домашний».