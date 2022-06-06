Многодетным семьям захотели расширить права на господдержку

Семьям с тремя и более детьми могут разрешить гасить ипотеку средствами государственной поддержки, если собственниками квартиры будут не только родители, но и дети. Законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении во время весенней сессии, об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно нынешним законам, средства государственных выплат на погашение ипотеки могут направить только в том случае, если недвижимость станет собственностью родителей.

«Реализация данной меры поддержки невозможна, если приобретаемое жилое помещение поступает в собственность не только супругов, но и детей», — обратил внимание соавтор инициативы, сенатор Владимир Городецкий.

При этом выделение долей детям в приобретаемой квартире обязательно, если для расчетов за недвижимость привлекается материнский капитал. Сенатор призвал устранить этот просчет в законодательстве и разрешить тратить средства господдержки на погашение ипотеки, даже если квартира станет собственностью родителей и детей.