facebook_pixel
    06 июня 2022, 04:56

    Многодетным семьям захотели расширить права на господдержку

    Госдума рассмотрит законопроект о погашении ипотеки из господдержки для многодетных семей

    Полина Созыкина

    Семьям с тремя и более детьми могут разрешить гасить ипотеку средствами государственной поддержки, если собственниками квартиры будут не только родители, но и дети. Законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении во время весенней сессии, об этом сообщила «Парламентская газета».

    Многодетным семьям захотели расширить права на господдержку

    Согласно нынешним законам, средства государственных выплат на погашение ипотеки могут направить только в том случае, если недвижимость станет собственностью родителей.

    «Реализация данной меры поддержки невозможна, если приобретаемое жилое помещение поступает в собственность не только супругов, но и детей», — обратил внимание соавтор инициативы, сенатор Владимир Городецкий.

    При этом выделение долей детям в приобретаемой квартире обязательно, если для расчетов за недвижимость привлекается материнский капитал. Сенатор призвал устранить этот просчет в законодательстве и разрешить тратить средства господдержки на погашение ипотеки, даже если квартира станет собственностью родителей и детей.