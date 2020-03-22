Многодетным семьям в Балашихе раздали продуктовые наборы

Более 400 многодетных семей и малоимущих жителей Балашихи получили губернаторские продуктовые наборы. Развезти товары первой необходимости по всему городу помогли волонтеры.

«Общественная палата обратилась к активным гражданам города с призывом помочь доставить наборы по всей Балашихе. Это большое дело, и я благодарна каждому из них за то, что они дарят свое время и не остаются в стороне, а активно участвуют и помогают горожанам», — сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Всего неравнодушные жители доставили по адресам более 400 продуктовых наборов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В каждый набор вошли продукты первой необходимости: сахар, гречневая крупа, консервы, подсолнечное мало, макароны, мука, сгущенное молоко, печенье и чай. Такие комплекты получили те семьи, у которых совокупный доход находится на уровне ниже прожиточного минимума.

О визите волонтеров всех жителей предупредили заранее через городское управление социальной защиты населения и Общественную палату. Кроме наборов, активисты помогают развозить пенсионерам необходимые лекарства.

Перед выездом волонтеров собрали в Культруно-досуговом центре «Подмосковные вечера». Для них провели инструктаж и раздали медицинские маски вместе с перчатками. Про важность соблюдения мер профилактики во время пандемии напомнила заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

Ранее губернатор пообещал помочь всем жителям области. Попросить можно как о доставке лекарств, так и о покупке продуктов, или обратиться в тех случаях, когда необходимы ответы на вопросы.

«Я дал команду и социальным службам, и главам [округов] поговорить с каждым, чтобы выяснить, чем мы можем помочь, если семья или человек испытывает какие-либо сложности», — отмечал Воробьев.

В Подмосковье заботятся не только о многодетных семьях и пенсионерах. Во всех школах продлили каникулы, студентов перевели на онлайн-обучение, а сотрудников компаний отправили на дистанционную работу. Для жителей открыли круглосуточную горячую линию: 8-800-550-50-30. Операторы ответят на все вопросы по коронавирусу и помогут вызвать на дом врача.