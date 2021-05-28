Многодетным семьям рассказали про малоизвестные льготы

Для многодетных семей в России предусмотрен целый ряд льгот, но многие о них не знают. Бонусы для больших семей перечислила адвокат Юлия Кузнецова, сообщил News.ru.

Если в 2018 году и позднее у пары родился второй или последующий ребенок, то супруги вправе взять ипотеку по ставке 6%. Она будет действовать весь срок кредита, а первоначальный взнос составит не менее 15%.

Также многодетные семьи могут погасить 450 тысяч рублей ипотечного долга. Для этого третий или последующий ребенок заемщика должен родиться в период с 2019 по 2022 год. Договор ипотеки или рефинансирования может быть заключен и до 2019 года, но при этом не позднее 1 июля 2023 года.

Помимо этого, многодетные семьи не облагаются транспортным налогом на личный автомобиль. А еще с момента появления ребенка на свет родители могут претендовать на стандартный налоговый вычет. Это сумма, на которую работодатель уменьшит доход при расчете НДФЛ. На первого и второго несовершеннолетнего вычет идет по 1400 рублей. За третьего и последующих детей стандартный вычет возрастает — по три тысячи рублей. Вычет предоставляется до того, как суммарный годовой доход превысит 350 тысяч рублей.

Кроме того, для многодетных семей предоставляется дополнительный вычет по налогу на имущество: по пять квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру, а также по семь квадратных метров за дом или часть жилплощади. Одновременно с ним выдается льгота по земельному налогу. Если во владении многодетной семьи имеется участок, платить налог на землю нужно не со всей площади, а за вычетом шести соток.