Многодетным семьям рассказали, как сэкономить на ипотеке

Многодетным семьям в России стоит обратить внимание на государственные инициативы, среди которых — программа поддержки семей с тремя детьми и более и льготные условия кредитования. Об этом Lenta.ru рассказал финансовый эксперт Алексей Лашко.

Он напомнил о субсидии, которая начала работать в стране с 2019 года.

«Субсидия на ипотеку для семей с тремя и более детьми начала работать еще в 2019 году. И сразу начала пользоваться большим спросом», — сообщил Лашко.

Многодетные семьи могут рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства с целью погашения кредитных обязательств на имущество перед банком. Важное условия заключается в том, что последний ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2019 года.

Потратить деньги можно как на квартиру, так и на строительство частного дома. Однако следует помнить, что средства перечисляются напрямую в банк, а не выдаются на руки получателям, резюмировал эксперт.