Общество 26 июля 2023, 10:49 Многодетным семьям предложили выдавать сертификаты на школьную форму

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С начала августа некоторые российские регионы начнут помогать малообеспеченным семьям, компенсируя затраты на покупку школьной формы. Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать социальные сертификаты, которыми родители смогли бы частично оплачивать покупку формы. Об этом написала «Парламентская газета».

Депутат уверена, что необходимо ввести единую поддержку нуждающихся по всей стране. Письмо с призывом выдавать сертификаты она намерена направить министру просвещения Сергею Кравцову.

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Лантратова добавила, что покупка школьной формы для многодетных семей является настоящим испытанием, которое приводит к долгам и экономии на других вещах.