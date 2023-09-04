Общество 04 сентября 2023, 03:18 Многодетным семьям предложили дополнительные выходные Депутат Лантратова предложила дать многодетным семьям дополнительные выходные Pxhere

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Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову с предложением предоставить многодетным семьям дополнительные выходные. Об этом сообщил телеканал RT.

В своем обращении Лантратова напомнила, что Трудовой кодекс предоставляет одному из родителей ребенка-инвалида четыре дополнительных оплачиваемых выходных ежемесячно. Депутат предложила распространить эту льготу и на многодетных родителей, чтобы освободившееся время они могли посвящать воспитанию детей и организации совместного семейного досуга.

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Парламентарий попросила Антона Котякова оценить эту инициативу и озвучить позицию Министерства по этому вопросу.

В августе депутаты от партии ЛДПР разработали законопроект, в котором предложили перевести многодетных родителей на четырехдневную рабочую неделю без уменьшения заработной платы.

В то же время, по мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такой закон может привести к дискриминации многодетных родителей при трудоустройстве. Работодателям будет невыгодно нанимать многодетных и платить им такую же зарплату за меньшее количество рабочих часов.