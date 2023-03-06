06 марта 2023, 03:03
Многодетным семьям предложили давать сертификаты на покупку машины
ГД: сертификаты на покупку автомобиля станут хорошей поддержкой многодетным семьям
Правительство рассматривает предложение Госдумы давать многодетным семьям сертификаты на покупку автомобиля. Депутаты считают, что это станет хорошей мерой поддержки для россиян, но в инициативе есть и подводные камни, сообщили «Известия».
Автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом для развития автомобильной промышленности в стране.
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В современных условиях подобную инициативу будет сложно претворить в жизнь, уверен директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
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«Это разумная и гуманная мера, но вряд ли деньги на эти цели есть в федеральном бюджете. Один миллион рублей на семью — это очень приличные деньги. Если мы начнем в это вкладывать, должны будут из какой-то сферы средства забрать», — объяснил эксперт.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также указал на подводные камни предложения. Он отметил, что многодетной семье с четырьмя и более детьми нужна большая машина. В российском автопроме есть только одна такая модель — ГАЗ в различных вариациях, «Соболь» или «Газель». Поэтому многодетным семьям нужно разрешить покупать любые марки автомобилей, а не только российского производства, резюмировал Шапарин.
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