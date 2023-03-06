Общество 06 марта 2023, 03:03 Многодетным семьям предложили давать сертификаты на покупку машины ГД: сертификаты на покупку автомобиля станут хорошей поддержкой многодетным семьям Unsplash

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Правительство рассматривает предложение Госдумы давать многодетным семьям сертификаты на покупку автомобиля. Депутаты считают, что это станет хорошей мерой поддержки для россиян, но в инициативе есть и подводные камни, сообщили «Известия».

Автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом для развития автомобильной промышленности в стране.

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В современных условиях подобную инициативу будет сложно претворить в жизнь, уверен директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Это разумная и гуманная мера, но вряд ли деньги на эти цели есть в федеральном бюджете. Один миллион рублей на семью — это очень приличные деньги. Если мы начнем в это вкладывать, должны будут из какой-то сферы средства забрать», — объяснил эксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также указал на подводные камни предложения. Он отметил, что многодетной семье с четырьмя и более детьми нужна большая машина. В российском автопроме есть только одна такая модель — ГАЗ в различных вариациях, «Соболь» или «Газель». Поэтому многодетным семьям нужно разрешить покупать любые марки автомобилей, а не только российского производства, резюмировал Шапарин.