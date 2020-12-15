Многодетным семьям предложили дать льготный кредит на постройку дома

Депутат Госдумы от ЛДПР Никита Березин предложил правительству подготовить программу льготного кредитования многодетных семей. Сейчас такие семьи могут бесплатно получить земельный участок. Кредиты должны пойти на подведение к нему коммуникаций и постройку собственного дома.

Свое предложение депутат направил вице-премьеру Андрею Белоусову. Необходимость льготных кредитов парламентарий обосновал жалобами людей на качество предоставляемых земельных участков. Земля может находиться вдали от населенных пунктов и необходимой инфраструктуры. Самостоятельно выбрать участок под строительство получатель не может.

«Подобные участки непригодны не только для жизни, но и садоводства», — сказано в письме, с которым ознакомились «Известия». В ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ высказались в поддержку инициативы. В «Единой России» пообещали дать оценку предложению после его изучения.

В пресс-службе правительства сообщили, что обращение депутата к ним поступило и сейчас находится в проработке.