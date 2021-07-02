Многодетным семьям помогут погасить ипотеку на строительство жилья

Многодетные семьи смогут получить компенсацию для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку жилья, но и на строительство. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.

Государство поможет частично или полностью погасить ипотеку многодетным семьям, в которых третий ребенок и последующий родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составит до 450 тысяч рублей. Раньше компенсацию можно было получить только для погашения ипотеки на покупку квартиры, частного дома или участка под строительство. Теперь компенсацию смогут получить и те, кто взял кредиты на строительство собственного жилья, а также на покупку недостроенного дома.

Правила предоставления компенсаций закреплены постановлением кабмина в рамках закона, принятого в апреле этого года. Помощь от государства смогут получить и те многодетные семьи, которые оформили ипотеку еще до введения новых норм.

Также компенсации предусмотрены для кредитов на покупку жилья по договору паевого взноса и на выкуп долей, если в результате весь объект переходит в собственность семьи. Помогут погасить и те кредиты, в которые включен ремонт или страхование имущества.

Программу льготной ипотеки в России между тем продлили еще на год по ставке 7%.