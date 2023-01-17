Общество 17 января 2023, 20:03 Многодетным семьям и сиротам помогут решить жилищный вопрос ДОМ.РФ и омбудсмен Львова-Белова подписали соглашение о помощи многодетным семьям с жильем

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Оператор основных льготных ипотечных программ «Дом.РФ» и детский омбудсмен Мария Львова-Белова подписали соглашение о сотрудничестве. Они займутся развитием новых и улучшением старых мер господдержки многодетных семей и детей-сирот в жилищной сфере.

По словам детского омбудсмена, сейчас имеется много проблем, которые связаны именно с отсутствием жилья или его непригодностью.

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«Здесь и дети-сироты, здесь и дети в учреждениях. Потому что приезжаешь в дом ребенка, а там малыш по причине того, что маме просто негде жить. И мы понимаем, что это тема, в которой нам нужно двигаться», — сказала Львова-Белова.

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За 2022 год детский омбудсмен получила 1200 обращений. Дети-сироты интересовались, где можно получить квартиру, как встать в очередь и есть ли ограничения по возрасту. В новом году всю информацию россияне смогут отследить на специальной платформе.

В России на сегодняшний день порядка 288 тысяч сирот стоят в очереди на получение жилья. Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко и Львова-Белова. Вместе они помогут детям-сиротам и многодетным семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Директор консультационного центра «Дом.РФ» Михаил Ковалев пояснил, что соглашение поможет повысить уровень информированности людей о мерах поддержки, которые им доступны в жилищной сфере. Также благодаря соглашению стороны хотят совместно пропилотировать создание единого реестра очередников и жилья, которое полагается этим очередникам.

И третье — это система медиации, когда мы находим комплексно решения для семей с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации при решении жилищного вопроса — в том числе, может быть, это ипотечный кредит, который не удается погасить. Михаил Ковалев директор консультационного центра «Дом.РФ»

Для «Дом.РФ» социальная помощь в приоритете. Более 450 тысяч многодетных семей воспользовались их программой выплат на погашение ипотеки. Общая сумма превысила 200 миллиардов рублей.

«18 тысяч семей полностью закрыли все свои ипотечные обязательства», — добавил Мутко.

Еще 450 тысяч многодетных семей воспользовались «Семейной ипотекой». Объем кредитов превысил почти два триллиона.