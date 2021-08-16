Многодетным россиянам предложили возвращать деньги за учебу

Многодетным родителям в возрасте до 35 лет нужно возвращать деньги, которые они потратили на учебу в среднеспециальных или высших учебных заведениях. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Василий Власов. Письмо с предложением он направил главе Минтруда Антону Котякову.

По мнению Власова, возвращать деньги за учебу нужно родителям моложе 35 лет, у которых уже есть как минимум три ребенка, сообщил телеканал Russia Today.

В письме к главе Минтруда депутат указал на то, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми — это одна из первостепенных задач государства. Реализация предложения с компенсацией учебы, по его мнению, могла бы стать хорошим стимулом для молодых семей, чтобы рожать детей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от шести до 18 лет для подготовки к школе. Выплаты должны быть произведены до 17 августа.

Выплаты начали начислять с 2 августа. В первый же день поддержку от государства получили родители 17,4 миллиона детей. Изначально планировалось начислять выплаты с 16 августа, но по поручению президента их начали осуществлять на две недели раньше.