Многодетным россиянам предложили раздать маски, продукты и планшеты

Многодетным семьям предложили оказать дополнительную помощь. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что поддержать нужно попавших в трудную жизненную ситуацию из-за коронавируса россиян. Такие меры уже работают в Подмосковье.

Минтруду и Минфину уже поручили рассмотреть этот вопрос, сообщил «Интерфакс». Голикова составила список распоряжений после заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Предложения от министерств, региональных и федеральных органов власти ждут до 15 мая. Они должны представить «целесообразность дополнительных мер поддержки» семьям в период распространения COVID-19.

Голикова не исключила, что многодетные семьи в трудной жизненной ситуации обеспечат средствами индивидуальной защиты. К ним в том числе относятся медицинские маски, которые в последнее время в России подорожали. Родителям хотят выдавать продуктовые наборы, «электронные и другие устройства», которые нужны для дистанционного обучения детей.

Дополнительную поддержку могут оказать семьям с детьми в том случае, если кто-то из родителей потерял работу. Помочь хотят и тем, у кого доход на одного человека в семье стал ниже прожиточного минимума, и семьям в трудной ситуации, где есть инвалиды. Неважно, дети это или взрослые.

Голикова заметила, что нужно рассмотреть возможность оказывать семьям с детьми социальную поддержку по месту фактического пребывания. Детям с паллиативным статусом она предложила облегчить выписку наркотических и психотропных веществ на время пандемии.

Главы регионов, добавила вице-премьер, должны проработать возможность размещать в гостиницах и пансионатах тех граждан, которые живут в приютах и домах престарелых.

В Подмосковье уже выдают продуктовые наборы и маски многодетным семьям и одиноким пенсионерам. В волонтеры подались предприниматели из Щелкова: они развозят продукты нуждающимся семьям с детьми и пенсионерам.

Волонтеры раздают маски и на улице. Например, в Красногорске ими снабжают пассажиров на станциях МЦД.