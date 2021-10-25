Многодетным россиянам напомнили о полагающихся им льготах

Многодетные семьи в России могут рассчитывать на разные льготы, в том числе и налоговые. Об этом напомнила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

В частности, россияне, которые растят трех и более детей, имеют право на льготу по налогу на имущество. Она предоставляется в виде налогового вычета.

По налогу на имущество на физлиц предоставляются вычеты в расчете на каждого ребенка в размере пяти квадратных метров площади квартиры или комнаты и семи квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка, пояснила омбудсмен.

Еще один вариант льготы — по земельному налогу. Вычет предоставляется в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

Льготы можно получать в беззаявительном порядке. Информация о том, что человек относится к льготной категории, может быть получена налоговой, если он ранее представлял заявление на вычет по данному основанию. Также эти сведения могут быть получены от иных органов, организаций, должностных лиц по системе межведомственного взаимодействия, если основание для предоставления льготы возникло не ранее 2018 года, уточнила Волынец.

Льготы двух этих типов могут устанавливаться органами муниципальных образований по месту нахождения земельных участков и по месту нахождения жилых или нежилых объектов.