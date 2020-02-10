Многодетным родителям предложили помогать с работой вне зависимости от доходов

Многодетным семьям в России начнут помогать с работой вне зависимости от дохода. Кроме того, они смогут пройти профессиональную переподготовку или обучение, несмотря на трудную жизненную ситуацию.

Сейчас на социальный контракт могут рассчитывать малоимущие семьи или одинокие люди, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону.

Члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Елена Бибикова, как сообщило РИА «Новости», предложили расширить действие закона на те многодетные семьи, которые оказались в трудной ситуации, но доход на члена семьи превышает установленный минимум. По мнению авторов, это создаст достойные условия для содержания и воспитания детей.

Сенаторы отметили, что это не потребует дополнительных федеральных затрат. Сейчас проект закона внесли на рассмотрение депутатов Госдумы.

К многодетным относятся семьи с тремя и более детьми. В Московской области, кроме федеральных льгот, многодетные семьи могут рассчитывать на скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд, льготы при покупке путевок в санатории, земельный участок, освобождение от уплаты транспортного налога, выплаты на школьную форму и другие меры поддержки.