    22 января 2020, 22:14

    Многодетным отцам в России могут снизить пенсионный возраст

    Валерия Шафирко

    В Госдуму внесли законопроект, согласно которому многодетные отцы в России могут раньше выходить на пенсию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на электронные базы данных нижней палаты парламента. Автором инициативы выступил Госсовет Удмуртской республики.

    По принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на пять лет — ежегодно с шагом в год, до достижения окончательных значений в 60 лет для женщин и 65 — для мужчин, уточняют авторы нового проекта.

    В документе упоминается, что для смягчения последствий этой реформы, по поручению президента России Владимира Путина, многодетные матери, родивших трех и четырех детей, могут досрочно выйти на пенсию.

    «Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в законопроекте. Речь идет о тех, кто содержит и воспитывает более трех детей в семье.

    По оценкам авторов документа, ориентировочно реализация законопроекта может потребовать больше 5,21 миллиарда рублей.