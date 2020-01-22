Многодетным отцам в России могут снизить пенсионный возраст

По принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на пять лет — ежегодно с шагом в год, до достижения окончательных значений в 60 лет для женщин и 65 — для мужчин, уточняют авторы нового проекта.

В документе упоминается, что для смягчения последствий этой реформы, по поручению президента России Владимира Путина, многодетные матери, родивших трех и четырех детей, могут досрочно выйти на пенсию.

«Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в законопроекте. Речь идет о тех, кто содержит и воспитывает более трех детей в семье.

По оценкам авторов документа, ориентировочно реализация законопроекта может потребовать больше 5,21 миллиарда рублей.