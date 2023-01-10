Общество 10 января 2023, 09:27 Многодетным отцам-одиночкам могут разрешить досрочный выход на пенсию в России Омбудсмен Волынец предложила разрешить многодетным отцам-одиночкам идти на пенсию досрочно freepik

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с идеей дать возможность досрочно выходить на пенсию многодетным отцам-одиночкам. Она направила это предложение председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. Послание оказалось в распоряжении RT.

Детский омбудсмен напомнила, что для отцов, которые воспитывают несколько детей в одиночку, не предусмотрены льготы. В связи с этим Волынец попросила Останину инициировать разработку законопроекта по внесению изменений в статью федерального закона «О страховых пенсиях», которые предусмотрят досрочный выход на пенсию.

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане предположила, что такая инициатива поможет многодетным семьям, а также повысит статус отцовства в стране. Ранее Волынец предложила учредить День беременных в России.

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Тем временем в Подмосковье в 2023 году уже выдали первую субсидию для многодетной семьи. Супруги Олейник и их 10 детей получат большой дом.