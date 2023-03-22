Общество 22 марта 2023, 15:50 Многодетный отец из Нижнего Новгорода рассказал, как ему удается найти подход к каждому ребенку

Читать 360tv в

Житель Нижнего Новгорода Алексей Никифоров, отец четырех дочек и двоих сыновей, в разговоре с изданием pravda-nn.ru рассказал, каким образом ему удается найти подход к каждому ребенку.

Младшей дочке Алексея всего шесть лет, а его старший сын уже женат. Нижегородец считает, что самое главное в воспитании — это индивидуальный подход к каждому ребенку.

Реклама

Все дети одинаково нуждаются в разговоре и в ласке. Алексей отметил, что задача матери в семье — оберегать детей, особенно, в их первые годы жизни, а отец должен помочь своему ребенку приобрести жизненный опыт и самореализоваться.

Реклама

Он также признался, что в каждой семье бывают сложности, и их семья — не исключение.

«Есть сложности. Идеальная семья — это не наша семья. Мы также дискутируем, вместе ищем свое место в жизни. Это бесконечный процесс», — добавил нижегородец.