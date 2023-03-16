Общество 16 марта 2023, 17:01 Многодетных семей в Москве стало больше в три раза за последние 10 лет

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В Москве проживают почти 200 тысяч многодетных семей, это в три раза больше, чем было 10 лет назад. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Он подчеркнул, что во многом это заслуга государства. В частности, рождаемости поспособствовала семейная политика, которую реализовывали в рамках госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы».

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Мэр добавил, что многодетные семьи пользуются рядом льгот и привилегий. В частности субсидиями и льготами на оплату ЖКХ.

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