Общество 10 августа 2023, 05:34 Многодетных родителей предложили перевести на четырехдневку и сохранить зарплату Слуцкий: закон о четырехдневной неделе для многодетных семей рассмотрят в ГД Freepik

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Депутаты от партии ЛДПР разработали законопроект, в котором предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Об этом «Известиям» рассказал лидер фракции Леонид Слуцкий.

Это позволит создать баланс между карьерой и семьей, а многодетным родителям даст больше времени для воспитания детей, отметил Слуцкий. Инициатива подразумевает сохранение заработной платы на уровне работников с пятидневной рабочей неделей.

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«В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей», — заявил лидер ЛДПР.

Депутаты других фракций выразили разумные сомнения. В частности, предположили, что инициатива может привести к дискриминации многодетных, их не захотят брать на работу. Эксперт по трудоустройству и развитию карьеры Гарри Мурадян заявил, что четырехдневка может заработать, если недоработанные часы будет субсидировать государство.