Многодетных матерей в Новосибирской области наградили знаком отличия «За материнскую доблесть»

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив наградили 11 матерей-героинь. Женщины, удостоенные наградой «За материнскую доблесть», воспитали по пять и более детей, сообщил Infox.

Помимо знака отличия, многодетные матери получили удостоверение и денежную выплату. Размер вознаграждения — 50 тысяч рублей без учета налогов. Матерям-героиням предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Власти региона оказывают поддержку многодетным семьям регулярно. Семья с пятью и более детьми имеет право получить единовременную денежную выплату на ремонт, строительство и приобретение жилья. Малообеспеченные семьи получают ежегодную выплату на сборы детей в школу. Также многодетным семьям выплачивают материальную помощь при поступлении ребенка в первый класс и ВУЗ.

Сергей Нелюбов назвал материнство великим предназначением, но подчеркнул, что оно требует много труда.

«Мамы сопровождают нас с рождения, любят, заботятся о нас, и это — великое предназначение. По традиции, в преддверии 8 марта мы чествуем многодетных матерей — женщин, которые выбрали для себя благородный, но очень непростой и ответственный путь, требующий терпения, сил и самоотдачи», — заявил замгубернатора.

Всего в Новосибирске пять и более детей воспитывают более 32 тысяч семей. В этом году награду получили девять матерей с пятью детьми и две с шестью. Возраст самой молодой награжденной мамы всего 36 лет.