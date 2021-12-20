Многодетные семьи предложили освободить от пошлины нотариусу в случае смерти родителей

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила освободить многодетные и малоимущие семьи от необходимости оплаты пошлины за нотариальные услуги в случае смерти одного или обоих родителей. Об этом написал RT.

Волынец отметила, что сейчас по закону дети должны оплатить пошлину за нотариальные услуги при вступлении в наследство. Пошлину необходимо оплатить, например, за вскрытие конверта с закрытым завещанием и его оглашение, за удостоверение доверенностей на право пользования автотранспортом, за выдачу свидетельства о праве на наследство и т.д.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных и малоимущих российских семей прошу вас инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, в частности — освободить такие семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий в случае смерти одного и (или) обоих родителей», — говорится в направленном в правительство обращении Волынец.