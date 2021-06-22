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    22 июня 2021, 08:55

    Многодетные семьи предложили обеспечить бесплатными парковками

    Екатерина Шамина

    В Госдуме предложили предоставить многодетным российским семьям бесплатные места на парковках. Обращение направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

    Многодетные семьи предложили обеспечить бесплатными парковками

    Инициативу проявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Копия обращения оказалось в распоряжении RT.

    Бессараб отметила, что свое предложение она сформировала на основе Конституции России, в которой отмечена возможность оказывать правительством государственную поддержку семьям на федеральном и региональном уровнях.

    Член комитета отметила, что многие регионы «изыскивают возможности» для предоставления многодетным семьям бесплатных муниципальных парковочных мест, но в большинстве регионов такую возможность не предоставляют. Поэтому она предложила создать и вести специальный реестр многодетных семей, чтобы обеспечить им равные гарантия, независимо от места жительства.

    «Прошу рассмотреть возможность ведения федерального реестра семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также предоставления им бесплатных мест на парковках во всех субъектах Российской Федерации», — сказано в обращении.