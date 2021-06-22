Многодетные семьи предложили обеспечить бесплатными парковками

В Госдуме предложили предоставить многодетным российским семьям бесплатные места на парковках. Обращение направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

Инициативу проявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Копия обращения оказалось в распоряжении RT.

Бессараб отметила, что свое предложение она сформировала на основе Конституции России, в которой отмечена возможность оказывать правительством государственную поддержку семьям на федеральном и региональном уровнях.

Член комитета отметила, что многие регионы «изыскивают возможности» для предоставления многодетным семьям бесплатных муниципальных парковочных мест, но в большинстве регионов такую возможность не предоставляют. Поэтому она предложила создать и вести специальный реестр многодетных семей, чтобы обеспечить им равные гарантия, независимо от места жительства.

«Прошу рассмотреть возможность ведения федерального реестра семей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей, а также предоставления им бесплатных мест на парковках во всех субъектах Российской Федерации», — сказано в обращении.