Общество

16 декабря 2022, 16:41

Многодетные семьи Нижегородской области смогут выбрать меры поддержки по улучшению жилищных условий

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Нижегородские многодетные семьи смогут сами выбрать подходящие им меры поддержки по улучшению жилищных условий. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу областного заксобрания.

Депутаты предложили внести изменения в региональные законы по предоставлению многодетным семьям земельных участков.

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В случае положительного решения семьи, которым не нужен земельный участок, смогут самостоятельно выбрать другую меру поддержки.

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Семья

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