16 декабря 2022, 16:41
Многодетные семьи Нижегородской области смогут выбрать меры поддержки по улучшению жилищных условий
Нижегородские многодетные семьи смогут сами выбрать подходящие им меры поддержки по улучшению жилищных условий. Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу областного заксобрания.
Депутаты предложили внести изменения в региональные законы по предоставлению многодетным семьям земельных участков.
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В случае положительного решения семьи, которым не нужен земельный участок, смогут самостоятельно выбрать другую меру поддержки.
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Семья
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