Многодетные россиянки расскажут в новом проекте издания «Аргументы и факты», каково иметь большую семью

Многодетные мамы из России расскажут о своей жизни в совместном проекте издания «Аргументы и факты» и Института развития интернета (ИРИ). Проект будет называться «100 семей, 800 детей». Его цель — развенчать мифы, связанные с многодетным материнством.

Героини проекта расскажут, каково воспитывать четырех, пятерых и более детей. Рассказы женщин должны опровергнуть убеждение, что много детей — это сложно, неподъемно и несовместимо с социальным благополучием.

«Популяризация семейных ценностей чрезвычайно важна. Проект „100 семей, 800 детей“ — это рассказ о том, как обычные мамы и папы справляются с большим количеством детей и считают их своим счастьем. Он о том, что это не страшно, а позитивно. Такие реальные истории могут стать примером для любого, кто хотел бы иметь в семье много детей», — считает партнер проекта, руководитель центра помощи многодетным семьям «МногоМама» и многодетная мать Алина Контарева.