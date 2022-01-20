Многодетные россияне с февраля смогут по-новому оформлять выплаты на ипотеку

С февраля многодетные россияне смогут оформлять выплату на погашение ипотеки через «Госуслуги». Об этом рассказал директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

Он уточнил, что сейчас около 50% жителей страны в курсе программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. В народе, по его словам, эту меру называют вторым материнским капиталом, написал ТАСС.

«В феврале вместе с Минцифры мы планируем данную услугу вывести на единый портал государственных услуг, и граждане смогут подавать заявления на участие в данной программе и получать данную услугу через [этот сайт]», — сказал директор ДОМ.РФ.

Ранее о том, что многодетные семьи смогут оформлять выплаты на «Госуслугах», заявляли в кабине. Постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Помощь от государства для полного или частичного погашения ипотеки могут получить семьи, где третий и последующие дети появились на свет после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей.

Их можно пустить на погашение кредита на покупку жилья или его строительство, на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. В прошлом году федеральное финансирование программы составило 68 миллиардов рублей.