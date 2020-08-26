Многодетные родители выкрали ребенка, которого у них забрала опека. Они были недовольны его содержанием

В Москве супружеская пара осталась недовольна тем, как их восьмимесячную дочь содержат в Центре содействия семейному воспитанию. Поэтому они просто забрали ее домой во время прогулки по территории госучреждения.

Как рассказала LIFE мама младенца, она «ничего такого не совершила».

«Когда вчера я шла туда с мыслью, что заберу и все, ничего такого не будет, никто ребенка искать не будет. Я не совершила никакого преступления, я забрала своего ребенка. Он будет дома, и все будет хорошо», — заявила женщина.

По словам отца девочки, малышку сняли с гособеспечения. Еду, одежду и игрушки должны были привозить родители во время встреч.

«Тогда я сказал жене, она что там просто спит? Спать она может и дома. Давай просто возьмем и заберем ребенка», — пояснил он.

Мужчина отметил, что когда они привезли девочку домой, у нее был насморк и «аллергия на все лицо». По его словам, малышка даже испугалась воды, когда ее решили искупать.

«Я не сомневаюсь, что ее там один раз в неделю моют. Мне надоело видеть, как мой ребенок страдает. Я пошел на крайние меры», — подчеркнул отец младенца.

При этом мужчина заявляет, что они с женой не лишены и не ограничены в родительских правах.

25 августа супруги пришли в Центр содействия семейному воспитанию проведать свою дочь. Женщина немного погуляла с девочкой по территории, а затем передали ее через забор своему мужу. После этого она спокойно покинула Центр, пишет «Московский комсомолец».

Обнаружив пропажу, сотрудники Центра обратились в полицию. Правоохранители вместе с детскими правозащитниками нашли пропавшую малышку у супругов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

По данным издания, у пары есть еще шесть детей. Самая старшая девочка, которой восемь лет, раньше тоже жила в этом Центре.

По информации LIFE, с 2018 года семья состоит на учете как неблагополучная. Портал сообщает, что восьмимесячную девочку забрали после того как стало известно, что отец семейства периодически избивал остальных шестерых детей .