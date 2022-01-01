Многодетные родители в Москве смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

В Москве бесплатным проездом в общественном транспорте смогут воспользоваться оба родителя в многодетной семье. Также это право остается у всех детей до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее соответствующий закон приняла Московская городская дума. Документ гласит, что с 1 января 2022 года правом на бесплатный проезд в любом виде общественного транспорта имеют право пользоваться дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, независимо от того, учатся они или нет. Ранее норма распространялась на детей до 16 лет, после чего бесплатным проездом могли пользоваться только учащиеся образовательных учреждений.

Также право на бесплатный проезд в общественном транспорте получают оба родителя в многодетной семье. До 2022 года этим правом мог пользоваться только один из родителей.

Ранее также сообщалось, что с 1 января 2022 года россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Мера будет касаться как фитнес-клубов, так и спортивных школ. Юристы уверены, что нововведение популяризирует спорт среди населения и повысит здоровье.