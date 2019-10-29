Многодетную мать с детьми засняли у мусорных баков. После этого ей на помощь пришли местные жители и власти

Многодетная мать из Якутска стала героиней нашумевшего видео. В снятом очевидцами ролике она роется на помойке вместе со своими старшими детьми. Как отреагировали на видео местные власти и что действительно искала в мусоре женщина, разбирался «360».

Кадры были опубликованы в нескольких социальных сетях, в том числе во «ВКонтакте» и на YouTube, и не оставили пользователей равнодушными.

В объектив камеры попали женщина и трое ребятишек, которые что-то искали в мусорных баках на улице Пилотов. Еще один ребенок, судя по видео маленькая девочка, ждала их в коляске неподалеку.

В комментариях к записи некоторые возмутились равнодушию автора видео. Пользователи заявили, что ему стоило бы выйти и помочь семье, а не снимать их. Другие обратили внимание на то, что и сама женщина, и ее дети «одеты вроде норм».

«Такое ощущение, будто просто пришли забрать то, что случайно выбросили…» — писали в Сети.

На публикацию отреагировала и мэр Якутска Сардана Авксентьева. В Intagram ей рассказали о просьбе людей найти семью и помочь ей с продуктами. «Выясним сейчас. Дала задание», — сказала градоначальник.

Источник фото: Instagram

Многодетную мать нашли. По поручению мэра к ней пришли инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Якутска.

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«Мать сообщила, что дети собирали пищевые отходы для кормления собаки. Составлен акт о жилищных условиях и социальном статусе семьи», — уточнили в пресс-службе. Женщине пообещали помочь в оформлении пособий, которые полагаются ей по закону.

Жителям Якутска объяснения показались неправдоподобными, сообщил портал Vostok.Today. Они решили самостоятельно купить для многодетной семьи продукты и принесли их в управу столицы республики, чтобы их потом передали землячке.

В мэрии, указано в материале, рассказали, что женщина вместе с четырьмя детьми живет в частном доме. Центральное отопление в нем отсутствует. У самой матери нет работы, а малыши не ходят в детский сад. Вместе с многодетной семьей живут родители женщины пенсионного возраста и ее сестра с маленьким ребенком.

Городские власти уверили, что двоих детей помогут устроить в дошкольное учреждение, а их маме — найти работу. Семье могут помочь и с дровами — приобретут их за муниципальный счет в ближайшее время.