Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии. Не хватило 14 рублей до статуса малоимущих

Многодетную семью из Нижневартовска (ХМАО) не признали малоимущей, потому что ее средний доход оказался на 14 рублей больше прожиточного минимума. Об этом мама троих детей написала в соцсетях.

«То есть мы с мужем и наши трое детей переедают на целых 14 рублей, и в связи с этим отказ?! Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут „штамповать“ отказы даже не разобравшись в каждом случае по отдельности? Ведь это их работа!» — заявила женщина. Ее слова приведены в сообществе «Инцидент.Нижневартовск».

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К своему вопросу жительница Нижневартовска прикрепила уведомление об отказе в социальной помощи.

Источник фото: сообщество «Инцидент.Нижневартовск».

Она отметила, что, конечно, они с детьми и мужем не умрут от голода, но тем не менее ей бы хотелось решить этот вопрос в свою пользу.

Представитель «Центра социальных выплат» Нижневартовска прокомментировал ситуацию. Он заявил, что в решении нет никакого нарушения. Он также напомнил, что в Югре существует несколько льгот для многодетных семей. Одна из них — компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Об этом написал портал Ura.ru.