  • Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии. Не хватило 14 рублей до статуса малоимущих

    22 ноября 2019, 11:48

    Наза Салех Захи

    Многодетную семью из Нижневартовска (ХМАО) не признали малоимущей, потому что ее средний доход оказался на 14 рублей больше прожиточного минимума. Об этом мама троих детей написала в соцсетях.
    Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии. Не хватило 14 рублей до статуса малоимущих

    «То есть мы с мужем и наши трое детей переедают на целых 14 рублей, и в связи с этим отказ?! Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут „штамповать“ отказы даже не разобравшись в каждом случае по отдельности? Ведь это их работа!» — заявила женщина. Ее слова приведены в сообществе «Инцидент.Нижневартовск».

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    К своему вопросу жительница Нижневартовска прикрепила уведомление об отказе в социальной помощи.

    Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии. Не хватило 14 рублей до статуса малоимущих | Изображение 1
    Источник фото: сообщество «Инцидент.Нижневартовск».

    Она отметила, что, конечно, они с детьми и мужем не умрут от голода, но тем не менее ей бы хотелось решить этот вопрос в свою пользу.

    Представитель «Центра социальных выплат» Нижневартовска прокомментировал ситуацию. Он заявил, что в решении нет никакого нарушения. Он также напомнил, что в Югре существует несколько льгот для многодетных семей. Одна из них — компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Об этом написал портал Ura.ru.