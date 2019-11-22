Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии. Не хватило 14 рублей до статуса малоимущих
«То есть мы с мужем и наши трое детей переедают на целых 14 рублей, и в связи с этим отказ?! Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности, что они могут „штамповать“ отказы даже не разобравшись в каждом случае по отдельности? Ведь это их работа!» — заявила женщина. Ее слова приведены в сообществе «Инцидент.Нижневартовск».
Автомобиль изъяли у многодетной матери в качестве вещдока спустя год после покупкиПодробнее
К своему вопросу жительница Нижневартовска прикрепила уведомление об отказе в социальной помощи.
Она отметила, что, конечно, они с детьми и мужем не умрут от голода, но тем не менее ей бы хотелось решить этот вопрос в свою пользу.
Представитель «Центра социальных выплат» Нижневартовска прокомментировал ситуацию. Он заявил, что в решении нет никакого нарушения. Он также напомнил, что в Югре существует несколько льгот для многодетных семей. Одна из них — компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Об этом написал портал Ura.ru.