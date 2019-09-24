Многодетной семье из Германии дали вид на жительство в России спустя 4 года

Многодетная семья из Германии получила вид на жительство на территории РФ. Перебраться в Россию немцы решили еще четыре года назад и обосновались в Калужской области. На пути к статусу беженцев и предоставлению временного убежища Грисбахи столкнулись с множеством сложностей.

Сейчас в выданных беженцам документах указан статус временного убежища. Он дает им право работать, а детям — ходить в сад и другие образовательные учреждения. Кроме того, это шаг на пути к получению российского гражданства.

Источник фото: телеканал «360»

В Россию Грисбахи переехали еще в 2015 году по туристической визе из-за несогласия с политикой Германии в отношении детей.

В семье уже три поколения: Карола и Андре стали бабушкой и дедушкой 10 лет назад, когда их старшая дочь Доминик родила сына. Сейчас у нее подрастает годовалая малышка. У сестры Доминик — 22-летней Юлии — детей тоже двое, мальчик и девочка, погодки.

Источник фото: телеканал «360»

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«Я очень рада. Как это говорится? Ура!» — поделилась с «360» своими эмоциями Доминик.

Получить временное убежище ее семья пыталась почти четыре года. Основная причина, по которой она с родителями и сестрой покинули родную страну, — желание сохранить детей.

«Бились, бились, пока не доказали, что все-таки семье это необходимо», — рассказала девушка о том, как проходил процесс оформления всех необходимых бумаг.

Сейчас девушка намерена искать работу маляра. Вакансии она пока не смотрела — занималась исключительно получением документов. Устраивать шумный праздник Грисбахи тоже не хотят: говорят, в семье так не принято. Максимум, что позволят себе, — выпить бокал вина.

Мытарства немцев после приезда в Россию длились три года. С просьбой о временном убежище они обращались в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ. Им отказывали. Причину называли простую: конкретных сведений о возможности преследования в родной стране нет. Решение о предоставить временное убежище Грисбахам МВД приняло 4 июля.