Общество 07 февраля 2023, 17:05 Многодетной маме и ее дочкам из Донбасса собрали гуманитарную помощь

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Екатерина Злодеюшкина — многодетная мама из Донбасса одна воспитывает троих дочек. Для семьи собрали гуманитарную помощь. Об этом сообщил «Царьград».

В поселок Хрящеватое в ЛНГ приехали учредитель «Первого русского» Константин Малофеев и уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

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Муж и брат Екатерины Злодеюшкиной погибли в первые дни СВО. Теперь женщина одна воспитывает трех дочек: студентку Катю и близняшек Алину и Юлю, которые учатся в шестом классе.

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У одной из младших девочек, Юли, порок сердца. Мария Львова-Белова пообещала рассмотреть вопрос с санаторием, чтобы три сестры смогли отдохнуть вместе. Также семье пообещали любую необходимую поддержку в медицинских вопросах.

Зато уже удалось решить один из насущных вопросов — Екатерине Злодеюшкиной и дочкой подарили два ноутбука. В семье всего один компьютер, но девочки учатся дистанционно, а мама получает дополнительное образование. Поэтому вопрос дополнительной техники стоял остро. Также в подарок привезли рюкзаки и продукты.