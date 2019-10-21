Многодетная семья уехала в глушь России из-за преследования органов опеки

Семья из Вологодской области переехала в глухую деревню в Карелии из-за органов опеки. Родители пытались скрыться, потому что знали о своем положении и желании властей лишить их родительских прав. Но их все равно нашли.

Четвертая часть детей в России оказалась за чертой бедности Подробнее

Семья Лапшиных — полная, многодетная, но «неустойчивая», органы опеки, считают, что у них недостаточно продуктов и вообще семья бедная. Условия, в которых воспитываются шесть детей, не соответствуют требованиям, считают в органах опеки.

Отец семейства Геннадий Лапшин рассказал сайту kp.ru, что они приобрели дом на материнский капитал. В момент покупки жилище соответствовало всем стандартам. Впоследствии помещение признали опасным для жизни детей — это произошло, когда государство узнало о положении Лапшиных.

«Основные требования были из-за проводки. С помощью сельсовета мы поменяли проводку, сделали косметический ремонт, починили печь. Но этой опеке было уже все равно. Они ходили по деревне и копали на нас компромат. Искали у меня в сарае бензопилы ворованные», — сказал Лапшин.

Когда родители поняли, что их наверняка лишат детей, то собрали все нужные вещи, включая кур, гусей и козу, и отправились в деревню Кепа в Карелии, где у супруги Лапшина живет дядя. Там семье стали помогать: одни приносили одежду, другие — мебель.

Даже в глухой карельской деревне Лапшиным вручили решение суда об ограничении родительских прав и пытались забрать детей. Семья и весь поселок до сих пор борются за право оставить отпрысков у себя.