Многодетная семья пригласила Путина на рыбалку и уху

Мать восьмерых детей Ольга Коблова из Волжского рассказала, что хочет накормить президента РФ Владимира Путина ухой из рыбы, которую они вместе с ним поймают на Волге. Об этом она сообщила РИА «Новости».

Многодетная семья Кобловых из Волгоградской области оказалась в числе награжденных орденом «Родительская слава», с которыми Путин во вторник провел онлайн-встречу. В ходе общения семья пригласила президента порыбачить на Волге.

У Владимира и Ольги Кобловых восемь детей. Старший сын после армии учится в техникуме, старшая дочь — в университете. Еще четверо детей — школьники, а двум младшим дочкам только предстоит пойти в первый класс.

Женщина рассказала, что собирается накормить Путина своей ухой. Ольга призналась, что у нее нет какого-то особенного рецепта супа — каждый раз она варит разную уху.

«Сварим из того, что поймаем с Владимиром Владимировичем. Мы же его пригласили на рыбалку. Если поедем, то наловим», — сказала она.

Многодетная мать торгует продуктами — у нее свое ИП. А муж работает слесарем. Пара прилагает все усилия для воспитания своих детей.

Российский лидер ранее обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза», попросив его, чтобы он оказал дополнительную поддержку многодетным семьям работников нефтекомпании. Об этом рассказало Ura.ru.