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    05 июля 2020, 13:44

    Многодетная мать влезла в долги ради концерта Киркорова. Теперь дочь хочет лишить ее родительских прав

    Валерия Шафирко

    Старшая дочь многодетной женщины из Новосибирска захотела лишить мать родительских прав. Ранее мама 10 детей набрала большое количество долгов — и все ради того, чтобы попасть на концерт певца Филиппа Киркорова и подарить ему торт. Но, как оказалось, у девушки, помимо этого, были и другие претензии к матери.

    У женщины 10 детей, восемь из них живут с ней. Старшая дочь заявила, что не доверяет собственной матери, пишет «Комсомольская правда — Новосибирск».

    По ее словам, она заставала мать в квартире с разными мужчинами. Девушка рассказала, что увидела маму в постели с мужчиной, когда ей было всего пять лет. «Они не закрыли дверь. Я — маленькая, любопытная, зашла и увидела то, что не должна была увидеть», — рассказала девушка.

    При этом она отметила, что раньше думала, что, когда ругаются матом, бьют детей и кричат — это нормально. Также девушка рассказала, что не знает, кто ее настоящий отец. Дело в том, что ее мать сначала говорила ей про одного мужчину, но позже уточнила, что отцом мог быть его брат. По словам бабушки детей, ее 13-летняя внучка постоянно приходила к ней голодная. Девочка рассказывала бабушке, что жить в доме матери невозможно. Когда же у девушки с матерью произошла ссора, та выгнала ребенка к бабушке.

    Но у самой многодетной россиянки другая версия произошедшего. Она утверждает, что не выгоняла дочь. По словам женщины, девочка ушла сама после того, как бабушка якобы «науськала» ребенка против нее. Кроме того, она и сама пожаловалась на побои со стороны своей матери — бабушки детей. Женщина также заявила, что ее мать давила на нее морально, а теперь захотела лишить ее детей и жилья.

    Семья четыре года состоит на учете, потому что дети часто попадали в больницу, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. Женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, уточнили в ведомстве. Сейчас ее проверяют органы опеки.