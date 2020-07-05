Многодетная мать влезла в долги ради концерта Киркорова. Теперь дочь хочет лишить ее родительских прав

Старшая дочь многодетной женщины из Новосибирска захотела лишить мать родительских прав. Ранее мама 10 детей набрала большое количество долгов — и все ради того, чтобы попасть на концерт певца Филиппа Киркорова и подарить ему торт. Но, как оказалось, у девушки, помимо этого, были и другие претензии к матери.

У женщины 10 детей, восемь из них живут с ней. Старшая дочь заявила, что не доверяет собственной матери, пишет «Комсомольская правда — Новосибирск».

По ее словам, она заставала мать в квартире с разными мужчинами. Девушка рассказала, что увидела маму в постели с мужчиной, когда ей было всего пять лет. «Они не закрыли дверь. Я — маленькая, любопытная, зашла и увидела то, что не должна была увидеть», — рассказала девушка.

При этом она отметила, что раньше думала, что, когда ругаются матом, бьют детей и кричат — это нормально. Также девушка рассказала, что не знает, кто ее настоящий отец. Дело в том, что ее мать сначала говорила ей про одного мужчину, но позже уточнила, что отцом мог быть его брат. По словам бабушки детей, ее 13-летняя внучка постоянно приходила к ней голодная. Девочка рассказывала бабушке, что жить в доме матери невозможно. Когда же у девушки с матерью произошла ссора, та выгнала ребенка к бабушке.

Но у самой многодетной россиянки другая версия произошедшего. Она утверждает, что не выгоняла дочь. По словам женщины, девочка ушла сама после того, как бабушка якобы «науськала» ребенка против нее. Кроме того, она и сама пожаловалась на побои со стороны своей матери — бабушки детей. Женщина также заявила, что ее мать давила на нее морально, а теперь захотела лишить ее детей и жилья.

Семья четыре года состоит на учете, потому что дети часто попадали в больницу, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. Женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, уточнили в ведомстве. Сейчас ее проверяют органы опеки.