Общество 03 февраля 2024, 22:33 Многодетная мать сдала квартиру и поселилась в столичном подъезде Столичная прокуратура занялась матерью и детьми, живущими в подъезде жилого дома Freepik

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Москвичка сдала свою квартиру и стала жить с тремя детьми в подъезде жилого дома на востоке города. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Женщина временно разместилась в подъезде жилого дома на Тагильской улице, расположив там диван, матрас, шкафы и кресло, предметы первой необходимости.

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Преображенская межрайонная прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также восстановление нарушенных жилищных прав этой семьи.

Сейчас москвичка с детьми находятся в социальной гостинице, как рассказала РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Они в безопасности и в тепле. Животные семьи также пристроены. Правоохранительные органы разбираются, я также подключилась к истории и буду выяснять, что стало причиной того, что семья оказалась в таком положении», — отметил омбудсмен.

По предварительной информации, ранее москвичка сдала свою квартиру на полгода из-за финансовых трудностей, арендовав другую для себя и детей. Но позднее хозяева попросили ее съехать, а к себе она не смогла вернуться, так как жильцы потребовать вернуть деньги. Она решила обосноваться с детьми в подъезде.