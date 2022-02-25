Многодетная мать раскритиковала законопроект против чайлдфри

Совфед готовит законопроект, предлагающий запрет пропаганды идей чайлдфри в интернете. Общественный деятель, специалист по детскому воспитанию, мать 17 детей Валентина Красникова в разговоре с ИА НСН выступила против него.

Красникова подчеркнула, что молодые люди имеют право не хотеть заводить детей и не должны за это преследоваться по закону. Она заявила, что нежелание иметь детей не является национальной угрозой для страны.

«Мои дети пока не хотят иметь детей только по одной причине — они видят, как это трудно, ответственно и важно. Если мой ребенок где-то в 15-20 лет скажет, что не хочет детей, это нормально пока, ничего страшного в этом нет. Если его за это посадят и дадут срок за терроризм, за то, что он угрожает национальной демографии, то этого я боюсь», — сказала она.