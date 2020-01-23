Многодетная мать попросила Генпрокуратуру наказать Водонаеву за слова о «быдле»

Многодетную мать Татьяну Иванову оскорбили слова ведущей Алены Водонаевой о том, что в России «рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Она обратилась в Генпрокуратуру просьбой наказать телезвезду.

«Считаю распространенные высказывания Водонаевой унижением моего человеческого, женского и материнского достоинства», — приводит «Интерфакс» слова Ивановой. Многодетная женщина подчеркнула, что у нее нет возможности зарабатывать, однако это не дает Водонаевой никакого права так себя вести, высмеивать бедных людей и сеять ненависть. Иванова потребовала провести прокурорскую проверку слов ведущей.

25 января Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором призналась, что «презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка». Она добавила, что в большинстве случаев в России детей заводят богачи и «необразованное быдло».

После этого Водонаева оценила идею президента России Владимира Путина выдавать маткапитал после рождения первенца. Она заявила, что «нищие россияне и быдло» начнут рожать, чтобы обогатиться. Ее слова вызвали широкий общественный резонанс.