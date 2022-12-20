Эксклюзив 20 декабря 2022, 17:01 Многодетная мать из Подмосковья рассказала о волнении на встрече с Путиным Получившая звание «Мать-героиня» жительница Подмосковья рассказала о встрече с Путиным РИА «Новости»

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Званием «Мать-героиня» президент России Владимир Путин поднял статус многодетных семей и оценил труд, который родители вложили в детей. Об этом «360» рассказала лауреат звания, мать 17 детей и жительница Орехово-Зуевского городского округа Татьяна Салтыкова. Она стала участницей торжественной церемонии вручения государственных наград, которая прошла в Екатерининском зале Кремля.

Женщина подчеркнула, что осталась под в большим впечатлением от увиденного и от того, что получила из рук президента награду.

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«Владимир Владимирович этим поднимает статус многодетной семьи, многодетной матери. Труд, который мы вкладываем в детей, чтобы вырастить их добрыми и хорошими, вознаграждается на высоком уровне», — заявила Татьяна Салтыкова.

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Она призналась, что сильно волновалась на церемонии. Родные жительницы Подмосковья заметили, что ее состояние во время награждения передавалось даже через телевизор.

«Несмотря на то, что мероприятие было добрым и хорошим, волнение было сильным. Наверное, это из-за того, что награду вручал президент», — подчеркнула Салтыкова.

В семье Татьяны и Николая Салтыковых девять дочерей и восемь сыновей. Супруги уже стали бабушкой и дедушкой и воспитывают 32 внуков. В беседе с «360» получившая звание «Мать-героиня» жительница Подмосковья призналась, что секрет семейного счастья заключается в любви, которую дети от родителей передали своим внукам.