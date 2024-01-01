Общество 01 января 2024, 14:53 Многодетная мать из Курганской области пожаловалась в СК на непригодное жилье Бастрыкин заступился за курганскую сироту, которой дали непригодное жилье РИА «Новости»

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проверку после жалобы от сироты из Курганской области, которой предоставили непригодную для проживания квартиру. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, в декабре 2023 года женщина получила квартиру в поселке Керамзитный. Оказалось, что жилье постоянно затапливает водой, а трубопровод засорен. Сирота, которая также является многодетной матерью, обратилась за помощью в обслуживающую дом компанию, однако это не дало результат.

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В итоге женщина пожаловалась в СК. Следователи начали процессуальную проверку. В сообщении ведомства указано, что проживание в квартире из-за «выявленных дефектов» невозможно. Центральный аппарат СК РФ проследит, чтобы надзорные органы выполнили поручение Бастрыкина по этому делу.

Ранее глава СК потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования поножовщины в торговом центре в Москве.