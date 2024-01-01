01 января 2024, 14:53
Многодетная мать из Курганской области пожаловалась в СК на непригодное жилье
Бастрыкин заступился за курганскую сироту, которой дали непригодное жилье
Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль проверку после жалобы от сироты из Курганской области, которой предоставили непригодную для проживания квартиру. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По данным следствия, в декабре 2023 года женщина получила квартиру в поселке Керамзитный. Оказалось, что жилье постоянно затапливает водой, а трубопровод засорен. Сирота, которая также является многодетной матерью, обратилась за помощью в обслуживающую дом компанию, однако это не дало результат.
Реклама
В итоге женщина пожаловалась в СК. Следователи начали процессуальную проверку. В сообщении ведомства указано, что проживание в квартире из-за «выявленных дефектов» невозможно. Центральный аппарат СК РФ проследит, чтобы надзорные органы выполнили поручение Бастрыкина по этому делу.
Ранее глава СК потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования поножовщины в торговом центре в Москве.
Следственный комитет России
Реклама
Реклама