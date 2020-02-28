    28 февраля 2020, 18:58

    Многодетная мать из Егорьевска вытащила на себе мужчину из горящего дома

    Юлия Булыгина

    Сотрудница СИЗО из Егорьевска вынесла мужчину из горящего дома. Пока женщина тащила на себе пожилого мужчину, ее сын вызвал спасателей.
    Многодетная мать из Егорьевска вытащила на себе мужчину из горящего дома

    Пожар произошел днем 24 февраля, но о героическом поступке стало известно только сейчас. Как сообщили в подмосковном управлении МЧС, к ним информация о пожаре поступила в 14:08. Меньше чем через 40 минут огонь полностью потушили, никто не пострадал.

    Но такой благоприятный исход произошел благодаря действиям 37-летней Ольги Ратниковой. Она гуляла с сыном и собакой, когда услышала крики о помощи из горящего дома на улице Шевченко.

    По информации сайта «Подмосковье сегодня», Ратникова вбежала в дом и вынесла из него пожилого мужчину. Его доставили в больницу с сильным отравлением угарным газом, но сейчас угрозы жизни нет.

    «Ольга забежала в горящий дом и вытащила оттуда мужчину. Это было еще в понедельник, но Ратникова очень скромная и никому об этом не рассказывала. Только сейчас случайно обмолвилась, и наши кадровики мне об этом сразу сообщили. Уже не в первый раз сталкиваюсь с подобными поступками наших сотрудников», — рассказала начальник пресс-службы УФСИН России по Московской области Алеся Бегленко.

    Ратникова работает в медицинской части подмосковного СИЗО-7. Она является прапорщиком внутренней службы. Теперь в УФСИН думают, как поощрить героиню.