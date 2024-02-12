12 февраля 2024, 10:59
Многодетная мама рассказала о жизни после отъезда мужа на СВО
Мать четверых детей рассказала о жизни после отъезда мужа на СВО
Многодетная жительница Ярославля Ольга Киселева рассказала, что после отъезда мужа в зону специальной операции старается организовать в детях дисциплину и ответственность через спорт. Ее слова привело издание 76.ru.
Всего в семье шестеро детей, из них двое — от прошлого брака мужа.
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«Например, у девятилетного Савелия с самого утра начинаются занятия по акробатике и гимнастике. У девочек тренировки тоже стартуют с восьми утра. Потом они поедут в садик. Через спорт стараемся прививать им дисциплину и организованность», — сказала женщина.
Ольга отметила, что недавно семья переехала в частый дом за городом, сейчас она занимается обслуживанием и ремонтом жилья.
«Есть перебои с электричеством, вроде бы дело в подстанции. Пока что напряжения не хватает, из-за чего порой происходят отключения», — добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил тех, кто помогает семьям бойцов СВО на местном уровне.
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